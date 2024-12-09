"Ebu Muhammed Colani kimdir?" sorusu, Colani'nin kimliği ve örgüt üzerindeki etkisi nedeniyle sıkça araştırılıyor. Suriye iç savaşıyla birlikte adını duyuran Colani, radikal grupların en dikkat çeken liderlerinden biri olarak biliniyor. Ebu Muhammed Colani, 2011'de Suriye iç savaşı sırasında El Kaide bağlantılı grupların etkisini artırdığı dönemde öne çıktı. Liderliği ve ideolojik duruşuyla Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) şekillendiren Colani, özellikle İdlib bölgesindeki faaliyetleri nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Peki, HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Detaylar haberimizde...

HTŞ ÖRGÜTÜ LİDERİ EBU MUHAMMED COLANI KİMDİR?

Colani'nin gerçek adı Ahmed Hüseyin el-Şer'a olarak biliniyor. 1980 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da doğan Colani, gençlik yıllarında Suriye'den ayrılarak Irak'a gitti. Burada El Kaide'ye katıldığı ve bu örgüt içerisinde önemli görevler üstlendiği belirtiliyor. Irak'ta özellikle Ebu Musab el-Zerkavi'nin liderliğindeki El Kaide yapılanması içinde etkin rol oynayan Colani, örgütün Suriye kolunun temellerini atan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Colani, 2011 yılında Suriye iç savaşı başladığında, Irak'taki El Kaide bağlantılı gruplardan biri olan Nusra Cephesi'nin lideri olarak ortaya çıktı. Nusra Cephesi, zamanla Suriye'de etkili bir silahlı grup haline gelirken, Colani liderliğinde hem askeri hem de ideolojik olarak güç kazandı. Ancak El Kaide ile yaşanan görüş ayrılıkları, Colani'nin farklı bir yol izleyerek Nusra Cephesi'ni Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) dönüştürmesine neden oldu.

HTŞ NEDİR?

HTŞ, 2017 yılında Colani'nin liderliğinde kuruldu. Örgüt, başlangıçta El Kaide ile ilişkili olmasına rağmen, Colani liderliğinde ideolojik ve politik anlamda farklılaşarak bölgedeki diğer silahlı gruplardan ayrıştı. İdlib başta olmak üzere Suriye'nin kuzeybatısında etkili olan HTŞ, Colani'nin liderliğinde bölgedeki en güçlü silahlı gruplardan biri haline geldi. Colani, HTŞ'yi bir "milli direniş hareketi" olarak sunmaya çalışsa da, örgüt halen uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.