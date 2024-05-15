HPV aşısı nedir, kimlere yapılmaz? #128137 HPV aşısı kimlere yaptırılır, ne zaman yapılmalıdır?

Hpv aşısı, insan papilloma virüsü ( Hpv ) enfeksiyonuna karşı koruma sağlayan bir aşıdır. Bu virüs genellikle cinsel temas yoluyla bulaşır ve kadınlarda serviks kanseri ve genital siğiller gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı şekilde erkeklerde de genital siğil ve bazı kanser türlerine neden olabilir. HPV aşıları, farklı tiplerdeki HPV'ye karşı koruma sağlar ve genellikle iki, dört veya dokuz doz olarak uygulanır. Aşı, serviks kanseri, genital siğiller ve diğer HPV ile ilişkili sağlık sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Peki HPV aşısı nedir, ne işe yarar, gerekli mi ve kimlere yapılmaz?

HPV AŞISI NEDİR?

HPV aşısı, Human Papilloma Virüs (HPV) adı verilen bir DNA virüsüne karşı koruma sağlayan bir aşıdır. İçerdiği virüs benzeri proteinler, vücudun HPV'ye karşı antikor üretmesini destekler. Bu aşı, cinsel yolla bulaşan HPV virüsünden kaynaklanan genital siğilleri ve rahim ağzı kanseri, penis kanseri, anal kanser ve orofarinks gibi bazı kanser türlerini önler. Aşının cinsel ilişki başlamadan önce yapılması gerekmektedir. HPV aşısı, 9-26 yaş arası kadınlar ve erkekler için önerilmektedir. Gardasil aşısı da HPV'ye karşı koruma sağlayan bir aşıdır ve farklı virüs türlerine karşı etkilidir. HPV aşısı, enfeksiyonu önlemek ve bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla kullanılır, ancak mevcut enfeksiyonları tedavi etmez.

HPV AŞISI GEREKLİ Mİ?

HPV aşısı, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı bağışıklık kazandırarak rahim ağzı kanseri ve genital siğillere karşı koruma sağlar. HPV, cinsel yolla bulaşan ve oldukça yaygın görülen bir enfeksiyondur. Cinsel olarak aktif olan kişilerin yaklaşık %50'si hayatlarının bir döneminde HPV ile enfekte olurlar. HPV aşısı, özellikle 11-12 yaş arasındaki gençlere yapılması tavsiye edilir. Ayrıca, 9 yaşından itibaren başlanabilir ve 26 yaşına kadar olan her bireye uygulanması önerilir. Aşının etkili olduğu HPV tipleri arasında tip 16 ve 18 yer alır, ancak tüm HPV tiplerine karşı koruma sağlamaz.

HPV AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

HPV aşısı genellikle çoğu kişiye güvenli bir şekilde uygulanabilir, ancak bazı durumlarda aşı önerilmeyebilir veya dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Özellikle aşağıdaki durumlarda HPV aşısı yapılmayabilir veya doktorunuzla önceden tartışılması gerekebilir:

Aşıya karşı ciddi bir alerji geçmişi olanlar.

Daha önce HPV aşısına karşı ciddi bir yan etki gelişenler.

Geçmişte aşı içerisindeki bileşenlere karşı ciddi bir reaksiyon gösterenler.

Hamile olanlara genellikle HPV aşısı yapılmaz, çünkü aşının hamilelik sırasında güvenli olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak hamilelik planları olan kadınlar, aşının gebelikten önce alınması gerekip gerekmediğini doktorlarıyla tartışmalıdır.

Ciddi bir akut hastalığı olanlar veya ateşi olanlar, aşıyı ertelemeleri gerekebilir.

Organ nakli olan ve immün sistemi zayıflamış kişilerin yaptırmaması gerekir.

Kanser hastalarına da HPV aşısı yapılması doğru değildir.

Herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya aşıya karar vermeden önce endişeleriniz varsa, mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

İlgili Haberler