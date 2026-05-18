Hocalar’da Gençlik Haftası festivali büyük ilgi gördü

Hocalar Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Gençlik, Spor ve Çocuk Festivali”, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe merkezi ve köylerden gelen yaklaşık 700 öğrenci ile vatandaşın katıldığı festivalde spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler düzenlenirken, gençler ve çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

SPOR VE SANAT ETKİNLİKLERİ FESTİVALE DAMGA VURDU

Festival programı boyunca çocuklar ve gençler için birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Okçuluk, masa tenisi, hedef oyunları ve çeşitli sportif aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gençler hem rekabet heyecanı yaşadı hem de farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve eğlence etkinlikleri ise festival alanında renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocukların mutluluğu dikkat çekerken, aileler de organizasyonun sosyal açıdan önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Festivalde yalnızca sportif faaliyetlere değil, sanatsal ve eğitsel etkinliklere de yer verildi. Böylece çocukların ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

FESTİVALDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

Hocalar ilçesinde gerçekleştirilen festival, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı etkinlikte buluşturdu. İlçe merkezi ve köylerden gelen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Yetkililer, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen bu tür organizasyonların gençlerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti. Festival sayesinde gençlerin hem eğlenme hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı bulduğu ifade edildi.

Katılımcılar, festivalin ilçede sosyal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Program sonunda vatandaşlar, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Haber: Faruk Kılınç