Hız Tuzağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hız Tuzağı filmi ne zaman çekildi?

Hız Tuzağı filmi konusu nedir? TRT 1 ekranında yayınlana Hız Tuzağı filmi ne zaman çekildi ve konusu nedir merak ediliyor. Hız Tuzağı filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Graham Yost tarafından yazılan ve Jan de Bont'un yönettiği bir aksiyon filmi. Hız Tuzağı filmi ne zaman çekildi? Detaylar haberimizdedir...

HIZ TUZAĞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hız Tuzağı filmi1994 yapımı bir aksiyon filmidir.

HIZ TUZAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Howard Payne, fidye istemek için bombalı saldırılar düzenleyen ve polisin peşinde olduğu bir suçludur. Howard bir otobüse yerleştirdiği özel bir bombayla yine fidye istemektedir. Genç bir polis memuru olan Jack Traven, hızı 50 mil (80 km) altına düşerse içinde bomba patlayacak olan bir otobüsteki yolcuları kurtarmaya çalışır. Ona yardım edecek kişiyse otobüsün şoför koltuğuna geçecek olan ve ehliyeti aşırı hız yüzünden elinden alınan Annie Porter'dır.

HIZ TUZAĞI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Keanu Reeves: Officer Jack Traven

Dennis Hopper: Howard Payne

Sandra Bullock: Annie Porter

Joe Morton: Capt. McMahon

Jeff Daniels: Det. Harold 'Harry' Temple

Alan Ruck: Stephens

Glenn Plummer: Jaguar Owner