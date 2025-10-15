Hız sınırındaki yüzde 10 tolerans kalktı mı? İçişleri'nden açıklama var

Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" şeklindeki haber ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

HIZ SINIRINDAKİ YÜZDE 10'LUK TOLERANS KALKIYOR MU?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"İLK AŞIM TOLERANS UYGULAMASI DEVAM ETMEKTEDİR"

Kanun taslağında hız cezalarının oransa bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması DEVAM ETMEKTEDİR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;