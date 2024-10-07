Hindistan'da mağarada 188 yaşında adam bulundu iddiası! Hindistan'da bulunan 188 yaşındaki adam iddiası üzerine Hindistan'da mağarada 188 yaşında adam bulundu haberleri ve videosu sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Hindistan'da mağarada bulunan adam 188 yaşında mı, gerçek mi? İşte detaylar...

HİNDİSTAN'DA MAĞARADA 188 YAŞINDA ADAM BULUNDU İDDİASI

Hindistan'da yaşlı bir adamın çevresindekilerin desteğiyle yürüdüğü anları gösteren bir video, başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Bazı yabancı X kullanıcıları kamburu çıkmış, zayıf ve yaşlı görünen adamın Hindistan'da bir mağarada bulunduğunu ve 188 yaşında olduğunu yazdı.

İddia Türkiye'de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından benzer yorumlara yer verilerek paylaşıldı ve milyonlarca görüntüleme aldı.

Videodaki adamın 188 yaşında olduğu ve mağarada bulunduğu yönündeki iddia haber sitelerine de yansıdı. Bazı internet sayfaları, adamın mağaradan çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığını yazdı.

İddiaya konu olan videoyu incelediğinde haber siteleri ve sosyal medya platformlarına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Videodan alınan farklı ekran görüntüleri Google, Yandex ve Yahoo gibi çeşitli arama motorlarında geriye dönük olarak taratıldığında, görüntüdeki adamın uzun yıllardır, yüzlerce içeriğe konu olduğu görüldü. Paylaşımlarda iddiaya konu olan yaşlı adamın Hintli bir guru olduğu yorumlarına rastlandı.

Hint medyası ve açık kaynaklar tarandığında Siyaram Baba olarak tanınan fakat gerçek adı Shivam Birla olan gurunun Medya Pradeş eyaletinde yaşadığı belirlendi. Bazı kaynaklarda yaşının 88 ila 112 arasında değiştiği ifade edilse de, net bir bilgiye ulaşılamadı. Guru Siyaram'ın takipçileri tarafından açılan sosyal medya hesaplarının milyonlarca abonesi olduğu ve çok sayıda benzer videonun paylaşıldığı anlaşıldı.

KAYNAK: AA TEYİT HATTI