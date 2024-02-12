Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu?
Survivor 2024 All star yarışmacıları arasında olan Hilmi Cem herkesin araştırma konusu hâline geldi. Peki, Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu?
2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All-Star programında yarışmacı olan Hilmi Cem'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu?
HİLMİ CEM KİMDİR?
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanandı. Ardından, 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.SURVİVOR ŞAMPİYONLARI LİSTESİ
2005 Uğur Pektaş
2006 - Derya Durmuşlar.
2007 Taner Özdeş
2010 - Merve Oflaz.
2011 Derya Büyükuncu
2012 - Nihat Altınkaya.
2013 Hilmi Cem İntepe
2014 – Turabi Çamkıran
2015 Turabi Çamkıran
2016 - Çağan Atakan Arslan
2017 Ogeday Girişken
2018 - Adem Kılıçcı
2019 / Yusuf Karakaya Katerina Dalaka
2020 - Cemal Can Canseven
2021 İsmail Balaban
2022 Nisa Bölükbaşı
2023 Nefise Karatay