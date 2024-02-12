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Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu?

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Survivor 2024 All star yarışmacıları arasında olan Hilmi Cem herkesin araştırma konusu hâline geldi. Peki, Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu?

2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All-Star programında yarışmacı olan Hilmi Cem'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu?

HİLMİ CEM KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanandı. Ardından, 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI LİSTESİ

2005 Uğur Pektaş

2006 - Derya Durmuşlar.

2007 Taner Özdeş

2010 - Merve Oflaz.

2011 Derya Büyükuncu

2012 - Nihat Altınkaya.

2013 Hilmi Cem İntepe

2014 – Turabi Çamkıran

2015 Turabi Çamkıran

2016 - Çağan Atakan Arslan

2017 Ogeday Girişken

2018 - Adem Kılıçcı

2019 / Yusuf Karakaya Katerina Dalaka

2020 - Cemal Can Canseven

2021 İsmail Balaban

2022 Nisa Bölükbaşı

2023 Nefise Karatay

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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