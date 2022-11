Hilal Altınbilek magazin dünyasından gizlediği sevgilisiyle objektiflere yakalandı. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından gizemli sevgilinin kim 0lduğu ortaya çıktı. Bunun ardından Hilal Altınbilek'in hayranları sevgilisinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hilal Altınbilek'in sevgilisi kimdir? Mehmet Can Uzun kimdir? Mehmet Can Uzun ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak izlediğimiz güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Sevgilisi ile objektiflere takılan Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi merak ediliyor. Peki, Hilal Altınbilek'in sevgilisi kimdir? Mehmet Can Uzun kimdir? Mehmet Can Uzun ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar haberimizde...

HİLAL ALTINBİLEK SEVGİLİSİ KİMDİR?

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecileri görünce hemen birbirlerinden ayrıldı. VIP bir araca binen Altınbilek, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak o içeriye kaçtı. Altınbilek mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp tam 5 kere kapıya gelmesine rağmen sevgilisini dışarı çıkaramadı.

Görüntülenmek istemeyen inatçı sevgili personel odasına saklandı, burada üç saat gazetecilerin gitmesini bekledi. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek muhabirleri şaşırtmak istedi. Ancak bütün çabaları boşa çıktı ve gazeteciler gitti mi diye bakarken objektiflere takılmaktan kurtulamadı.

MEHMET CAN UZUN KİMDİR?

Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun otel işletmecisidir. Ünlü iş insanı Boğaziçi Üniversitesi'nden mezundur.