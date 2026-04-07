Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Survivor’ın eski yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, yarışmada mücadele eden Deniz hakkında yaptığı sert yorumlarla gündem oldu. Tuğsuz’un “Sinsi bir karakter koyan bir yarışmacı, yakında patlayacak” sözleri dikkat çekti.
Survivor'ın eski yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Deniz’in ada içindeki tavırlarını hedef aldı. Tuğsuz, yarışmacının davranışlarını eleştirirken ada içindeki ilişkiler üzerinden de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"YAKINDA GÖRECEKSİNİZ" MESAJI
Paylaşımında iddialı bir çıkış yapan Tuğsuz, Deniz’in gerçek yüzünün ilerleyen süreçte ortaya çıkacağını ima ederek Survivor’daki gerilimin artabileceğine işaret etti.
SURVİVOR GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı Hikmet Tuğsuz, yarışmada 2019, 2022 All Star ve 2025 sezonlarında olmak üzere toplam 3 kez mücadele etti. Başarılı parkur performansı ve sert çıkışlarıyla tanınan Tuğsuz, yarışmanın en iddialı isimleri arasında gösteriliyor.