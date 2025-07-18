Hikmet el-Hecri kimdir? Dürzilerin lideri kim?

Hikmet el-Hecri, Suriye'deki Dürzi topluluğunun önde gelen ruhani liderlerinden biridir. Aynı zamanda toplumsal, siyasal ve askeri meselelerde aktif bir figür olarak biliniyor. Dürziler içinde derin bir itibara sahip olan el-Hecri, hem dini rehberlik hem de yerel düzeyde liderlik yapıyor. Peki, Hikmet el-Hecri kimdir, nerelidir ve nasıl bir liderlik anlayışına sahiptir?

HİKMET EL-HECRİ KİMDİR?

1965'te Venezuela'da doğdu. Üniversite eğitimini Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. Köklerinin dayandığı Suveyde ili Kanavat köyüne 1998'de tekrar dönmeden önce aralıklarla uzun yıllar Venezuela'da yaşadı.

DÜRZİLERİN LİDERİ KİM?

Hikmet el-Hecri, Suriye'nin Süveyda iline bağlı bir Dürzi ailesine mensup, etkili bir dini liderdir. Geleneksel Dürzi yapısında ruhani liderlik oldukça saygı gören bir pozisyondur ve el-Hecri, bu konumu son yıllarda özellikle kriz dönemlerinde daha da güçlendirmiştir. Siyasi otorite boşluğunun arttığı zamanlarda, Dürzi toplumunun savunma ve yönetişim işlerinde aktif bir rol oynamaktadır.