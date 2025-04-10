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Hıdırellez'de dileğini yazarak gül ağacına asmak caiz midir, günah mı?

Hıdırellez'de dileğini yazarak gül ağacına asmak caiz midir, günah mı?
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Hıdırellez kültürel bir kutlama olarak görülse de, yapılan uygulamaların inanç sistemleriyle nasıl örtüştüğü merak konusu oluyor. Birçok kişi, Hıdırellez'de dileğin gül ağacına asılmasının günah olup olmadığı araştırılıyor.

Dileğini gül ağacına asmak günah mı? sorusu, özellikle bu ritüeli gerçekleştirmek isteyen ama dini hassasiyetleri olan kişiler tarafından araştırılıyor. Bu nedenle hem İslam inancı hem de geleneksel inanışlar çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde ele alınması önem taşıyor. Peki, Hıdırellez'de dileğini yazarak gül ağacına asmak caiz midir, günah mı? İşte detaylar...

DİLEĞİNİ GÜL AĞACINA ASMAK CAİZ Mİ, GÜNAH MIDIR?

Eğer dilek dileme eylemi, doğrudan Allah'tan istemek yerine, dileğin bir nesne (örneğin gül ağacı) veya başka bir varlık aracılığıyla gerçekleşeceğine inanılarak yapılıyorsa bu durum dinen sakıncalıdır. "De ki: Allah'ım sen mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir, sen her şeye kadirsin. " (Âli İmran, 3/26)

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Hıdırellez'de dileğini yazarak gül ağacına asmak caiz midir, günah mı?

HIDIRELLEZ'DE DİLEK DİLEMEK GÜNAH MI?

Kişi, gül ağacı altına dileğini sembolik olarak bırakıyor ve niyeti doğrudan Allah'a yöneliyorsa, bu durum kültürel bir gelenek olarak değerlendirilebilir ve şirk koşulmadığı sürece günah olarak kabul edilmez.

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