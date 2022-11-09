Kanal D ekranında yayınlanan Hicran dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Hicran dizisi nerede çekildiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Hicran dizisi nerede çekiliyor ve Hicran dizisi konusu ne soruları araştırılıyor. Hicran dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Hicran dizisi nerede çekiliyor? Hicran dizisi konusu ne? Hicran dizisi oyuncu kadrosu!

Hicran dizisinin yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş oturuyor. Hicran dizisi nerede çekildiği ve oyuncuları merak ediliyor. Hicran dizisi nerede çekiliyor ve Hicran dizisi konusu ne olduğu araştırılıyor. Hicran dizisi oyuncu kadrosu ne merak ediliyor. Hicran dizisi nerede çekiliyor? Hicran dizisi konusu ne? Hicran dizisi oyuncu kadrosu! Hicran dizisi nerede çekiliyor? Hicran dizisi konusu ne? Hicran dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

HİCRAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal Dekranında yayınlanan Hicran dizisi izleyicilerden tam not aldı. Hicran dizisinin yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş oturmaktadır. Büyük ilgi gören Hicran dizisi nerede çekildiği de merak ediliyor. Ancak, Hicran dizisi nerede çekiliyor hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekildiği tahmin ediliyor.

HİCRAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nisa Sofiya Aksongur (Melek)

Elçin Zehra İrem (Hicran)

Berk Bakioğlu (Emre)

Yağmur Çokgenç (Yeliz)

Melda Arat (Aliye)

Yaşar Üzer (Süleyman)

Aydan Burhan (Nedime)

Özlem Sürek (Nurten)

İclal Karaduman (Keriman)

Tuan Öztürk (Soner)

Tolga Demircan (Ferit)

Berrak Başkan (Elif)

Batuhan Gülcemal (Berkay)

Nadir Ersoy (Derviş)

Sinan Bengier (Yaşar)

Korkut Çözer (Beyto)

Emel Özcan (İpek)

Burak Uyanık (Burak)

Mehmet Tokat (Celal)

Hilal Tüfek (Zehra)

HİCRAN DİZİSİ KONUSU NE?

Aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre'yle, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran'ın aşkı..

Hicran, kendi kızı olduğunu bilmeden bakıcılık yapmak için geldiği konakta hem yıllar önce kaybettiği kızını bulacak. Hem de aşkı tadacaktır. Üvey annesi Keriman ve Emre'nin kayınvalidesi Aliye'nin oynadığı oyunlar sonucu ayrı düşen anne-kız,Hicran ve Melek kaderin cilvesiyle tekrar bir araya gelirler.

Bugüne kadar aşkı hiç tatmamış, halası Nurten'in baskılarıyla Maral'la evlenmiş olan Emre'yi hayata bağlayan tek şey kızı sandığı Melek'tir. Annesi bildiği Maral'ın ölümüne şahit olan Melek, yaşadığı travma sonucu sessizliğe gömülmüştür. Emre'nin tek isteği Melek'in baba deyişini tekrar duyabilmektir. Hicran'ın konağa gelişiyle herkesin hayatı değişir. Melek gömüldüğü sessizlikten çıkarken,Emre deyüreğinin derinlerinden gelen sese kulak verecek, Hicran'a aşık olacaktır.

Kader, Emre ve Hicran ikilisini bir araya getirirken kötüler de boş durmayacaktır elbet. Melek'in anneannesi Aliye ve Emre'ye saplantılı aşık olan, nişanlısı Yeliz, Emre ve Hicran aşkının en büyük düşmanı olacaktır. Aliye, sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Hicran'dan kurtulmanın yollarını ararken, Emre'yi kaybetmemek için her şeyi göze alanYeliz deHicran'dan kurtulmak için kötücül planlar yapmaya başlayacaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Emre ve Hicran'ın bir araya gelmelerine engel olamayacaklardır.. Bu savaşın tek kazananı aşk olacaktır…