Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
İzmir'de popüler bir restoranın mutfağında çekilen görüntüler, gıda güvenliğinin ne denli hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Videoda, onlarca hamam böceğinin tabaklar ve yemek hazırlık alanları etrafında cirit attığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve infial yaratan görüntülerde, mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yerin böceklerle kaplı olduğu görülüyor.
MUTFAK DEĞİL, BÖCEK YUVASI
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede infial yaratan görüntülerde, bir restoranın mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yerin hamam böcekleriyle kaplı olduğu görülüyor. Temizlik malzemelerinin hemen yanında, açıkta duran malzemelerin çevresinde dolaşan böcekler, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.
GÖRENLERİN MİDESİ BULANDI
Videonun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, söz konusu işletmeye ağır tepki gösterdi. Görüntülerde yerdeki terliklerin ve mutfak ekipmanlarının arasında dolaşan onlarca böcek, halk sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını kanıtlar nitelikte. Her gün yüzlerce kişiye servis yapan işletmenin bu içler acısı hali, denetimlerin yetersizliğini de tartışmaya açtı.
VATANDAŞLARDAN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI
Görüntüleri izleyen vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediye ekiplerini göreve çağırdı. Birçok kullanıcı, "Dışarıdan tertemiz görünen yerlerin mutfağı meğer savaş alanıymış" diyerek dışarıda yemek yerken daha dikkatli olunması gerektiği konusunda birbirini uyardı.