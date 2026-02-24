Haberler

Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler

Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Güncelleme:
İzmir'de popüler bir restoranın mutfağında çekilen görüntüler, gıda güvenliğinin ne denli hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Videoda, onlarca hamam böceğinin tabaklar ve yemek hazırlık alanları etrafında cirit attığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve infial yaratan görüntülerde, mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yerin böceklerle kaplı olduğu görülüyor.

  • İzmir'de bir restoranın mutfağında onlarca hamam böceği tabakların ve yemek hazırlık alanlarının etrafında görüldü.
  • Restoranın mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yer hamam böcekleriyle kaplıydı.
  • Restoran her gün yüzlerce kişiye servis yapıyordu.

MUTFAK DEĞİL, BÖCEK YUVASI

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede infial yaratan görüntülerde, bir restoranın mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yerin hamam böcekleriyle kaplı olduğu görülüyor. Temizlik malzemelerinin hemen yanında, açıkta duran malzemelerin çevresinde dolaşan böcekler, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

GÖRENLERİN MİDESİ BULANDI

Videonun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, söz konusu işletmeye ağır tepki gösterdi. Görüntülerde yerdeki terliklerin ve mutfak ekipmanlarının arasında dolaşan onlarca böcek, halk sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını kanıtlar nitelikte. Her gün yüzlerce kişiye servis yapan işletmenin bu içler acısı hali, denetimlerin yetersizliğini de tartışmaya açtı.

VATANDAŞLARDAN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediye ekiplerini göreve çağırdı. Birçok kullanıcı, "Dışarıdan tertemiz görünen yerlerin mutfağı meğer savaş alanıymış" diyerek dışarıda yemek yerken daha dikkatli olunması gerektiği konusunda birbirini uyardı.

Elif Yeşil
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Neresi isim verinde millet bilsin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Oha ya oha. Biz kime güvenecez abi ya

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Aydınlik dolu ve uygar İzmir,e yakışmadı l..Ama restaurant kesin gırtlarla aittir..uzgunum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

