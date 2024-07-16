Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı?

Hemşirelik tavan/taban puanları 2024 öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite adayları için bekleyiş sona erdi. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyenler için YKS sonuçları açıklandı ve yarış başladı. Üniversiteler, en iyi adayları kabul etmek için kapılarını açıyor. Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Detaylar haberimizdedir...

2024 HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanları ve başarı sıralamaları tabloda yer alıyor. Hemşirelik bölümü için en güncel puan türleri, kontenjanlar ve başarı sıralamaları:

Devlet Üniversiteleri

Hacettepe Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 433,49

Başarı Sıralaması: 73.650

Gazi Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 406,03

Başarı Sıralaması: 103.304

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul):Taban Puan: 403,95

Başarı Sıralaması: 105.828

Ege Üniversitesi (İzmir):Taban Puan: 401,58

Başarı Sıralaması: 108.710

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir):Taban Puan: 398,43

Başarı Sıralaması: 112.635

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Vakıf Üniversiteleri

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 415,03

Başarı Sıralaması: 92.947

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 408,80

Başarı Sıralaması: 100.084

İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu):Taban Puan: 402,60

Başarı Sıralaması: 107.438

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 399,35

Başarı Sıralaması: 111.489

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):Taban Puan: 395,17

Başarı Sıralaması: 116.811