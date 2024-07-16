Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı?
2024 Hemşirelik Tavan/Taban Puanları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Üniversite adayları için bekleyiş sona erdi ve YKS sonuçları açıklandı. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyen adaylar, üniversitelerin kapılarını çalmaya başladı. Devlet ve özel üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde başarı sıralaması ve kontenjanlarda bir artış olup olmadığı ise merak konusu. Peki, hemşirelik tavan/taban puanları arttı mı?
Hemşirelik tavan/taban puanları 2024 öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite adayları için bekleyiş sona erdi. Hemşirelik bölümünü tercih etmek isteyenler için YKS sonuçları açıklandı ve yarış başladı. Üniversiteler, en iyi adayları kabul etmek için kapılarını açıyor. Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Detaylar haberimizdedir...
2024 HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanları ve başarı sıralamaları tabloda yer alıyor. Hemşirelik bölümü için en güncel puan türleri, kontenjanlar ve başarı sıralamaları:
Devlet Üniversiteleri
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 433,49
Başarı Sıralaması: 73.650
- Gazi Üniversitesi (Ankara):Taban Puan: 406,03
Başarı Sıralaması: 103.304
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul):Taban Puan: 403,95
Başarı Sıralaması: 105.828
- Ege Üniversitesi (İzmir):Taban Puan: 401,58
Başarı Sıralaması: 108.710
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir):Taban Puan: 398,43
Başarı Sıralaması: 112.635
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Vakıf Üniversiteleri
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 415,03
Başarı Sıralaması: 92.947
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 408,80
Başarı Sıralaması: 100.084
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu):Taban Puan: 402,60
Başarı Sıralaması: 107.438
- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu):Taban Puan: 399,35
Başarı Sıralaması: 111.489
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu):Taban Puan: 395,17
Başarı Sıralaması: 116.811