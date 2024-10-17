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Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir?

Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir?
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Hemşire Mehtap S. hakkında merak edilenler ve yaşanan olaylar gündemde geliyor. İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve bu süreçte bebeklerin ölümlerine neden olan olayın detayları ve dava süreci merak ediliyor.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve bu süreçte bebeklerin ölümlerine neden olan bir çete hakkında hazırlanan iddianamenin detayları gün yüzüne çıktı. Bu çetenin, 22'si tutuklu toplam 47 şüpheliyi kapsadığı belirtildi. Peki, Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir? Detaylar haberimizde...

MEHTAP S. KİMDİR?

Fezlekede adı geçen özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S. ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G. arasında yapılan görüşmede, bebek hastanın tedavisini uygun olmayan şartlarda yaptıkları ve konuşma içeriklerinde "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur" "yav ak öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" şeklinde kayıtların olduğu tespit edildi.

Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir?

YENİDOĞAN ÇETESİ OLAYI NEDİR?

Hastane sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmasa da örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları belirtildi. Şüphelilerin, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde ettikleri kazancı 3-4 kat artırdıkları kaydedildi. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti alması gereken hastanelere sevk edilmesi yerine, şüphelilerin seçtiği ve kendileri için kârlı görünen hastanelere yatırıldığı ifade edildi. Bu süreçte esas amacın bebeklerin sağlık durumunu iyileştirmek değil, maddi kazanç elde etmek olduğu vurgulandı.

İddianamede, bebeklerin enfeksiyon kapıp ölmesine neden olacak şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı ve bu durumun bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne yol açtığı aktarıldı. Şüphelilerin, usulsüz bir şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç sağladıkları ifade edildi. Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı olarak işletme devri yapıldığı ve danışmanlık hizmeti adı altında şüpheli Fırat Sarı'nın liderliğindeki "yenidoğan suç örgütünün" birçok hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalıştığı belirtildi. Hastaların tedavisinin doğrudan hemşire ve hemşire yardımcıları tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle bebek ölümlerinin arttığı ifade edildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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