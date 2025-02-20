Helin Kandemir kimdir, nerelidir? Şakir Paşa Ailesi Helin Kandemir kaç yaşında, nasıl ünlü oldu?

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Helin Kandemir, özel hayatı hakkında çıkan haberlerin ardından dikkatleri üzerine topladı. Küçük yaşta sektöre adım atan ve etkileyici oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplayan Kandemir'in yaşamı ve kariyeri kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Helin Kandemir, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı TV projesinde yapmıştır. Kariyerine çocuk yaşta adım atan Helin Kandemir, birçok başarılı dizide ve sinema filminde rol almıştır. Netflix'te yayınlanan "Zeytin Ağacı" ve "Kağıt Ev" gibi projelerdeki performanslarıyla büyük çıkış yakalamış ve oyunculuk yeteneğiyle beğeni toplamıştır. Kandemir, doğal oyunculuğu ve etkileyici performanslarıyla genç yaşına rağmen adından söz ettiren isimlerden biri olmayı başarmıştır.

Helin Kandemir

HELİN KANDEMİR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Azizler / 2020

Hakan Muhafız / 2019

Doğduğun Ev Kaderindir / 2019

A Tale Of Three Sisters / 2019

Bir Litre Göz Yaşı / 2018

İsimsizler / 2017

Ötesiz İnsanlar / 2013

İnsan Aldandı / 2011

Kollama / 2010

Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar

Helin Kandemir Şakir Paşa Ailesi