Helin Kandemir kimdir, nerelidir? Şakir Paşa Ailesi Helin Kandemir kaç yaşında, nasıl ünlü oldu?
Son dönemin başarılı genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor. Küçük yaşta oyunculuğa adım atan ve dikkat çeken performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kandemir'in hayatı merak ediliyor. Peki, Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Şakir Paşa Ailesi'nin genç oyuncusu hakkında merak edilenler…
Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Helin Kandemir, özel hayatı hakkında çıkan haberlerin ardından dikkatleri üzerine topladı. Küçük yaşta sektöre adım atan ve etkileyici oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplayan Kandemir'in yaşamı ve kariyeri kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Helin Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Helin Kandemir, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
HELİN KANDEMİR KİMDİR?
Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı TV projesinde yapmıştır. Kariyerine çocuk yaşta adım atan Helin Kandemir, birçok başarılı dizide ve sinema filminde rol almıştır. Netflix'te yayınlanan "Zeytin Ağacı" ve "Kağıt Ev" gibi projelerdeki performanslarıyla büyük çıkış yakalamış ve oyunculuk yeteneğiyle beğeni toplamıştır. Kandemir, doğal oyunculuğu ve etkileyici performanslarıyla genç yaşına rağmen adından söz ettiren isimlerden biri olmayı başarmıştır.
HELİN KANDEMİR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?
- Azizler / 2020
- Hakan Muhafız / 2019
- Doğduğun Ev Kaderindir / 2019
- A Tale Of Three Sisters / 2019
- Bir Litre Göz Yaşı / 2018
- İsimsizler / 2017
- Ötesiz İnsanlar / 2013
- İnsan Aldandı / 2011
- Kollama / 2010
- Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar