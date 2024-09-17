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Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi?

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Narin Güran cinayeti, Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve geniş bir kamuoyunun ilgisini çekmişti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma halen devam ediyor ve bu süreçte kamuoyunun merak ettiği birçok detay bulunuyor.

Narin Güran cinayeti Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Cinayet için soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar, soruşturmada adı geçen isimlerin kim olduğunu merak ediyor. Özellikle, Hediye Güran'ın kim olduğu ve Narin cinayeti hakkında ne bildiği araştırılıyor. Peki, Hediye Güran kimin eşi? Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İşte detaylar...

HEDİYE GÜRAN KİMDİR?

Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşidir.

Hediye Güran kimin eşi? Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi?

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

HEDİYE GÜRAN İFADESİNDE NE DEDİ?

Narin'in amcasının karısı olan Hediye Güran'ın ilk ifadesinden detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hediye Güran, "Enes ile anne Yüksel Güran arasında bir arbede boğuşma yaşandı ben bunu gördüm" dedi.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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