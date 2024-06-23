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HDP'li Encü Portekiz'i tebrik etti! Ferhat Encü Portekiz'i neden tebrik etti?

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Ferhat Encü Portekiz'i neden tebrik etti? HDP'li Ferhat Encü'nün, Portekiz'i tebrik etmesi gündemi meşgul ediyor. Encü'nün bu eyleminin nedenini ve arkasındaki detayları merak edenler, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından eski HDP'li vekil Ferhat Encü skandal bir paylaşım yaptı. Encü, Kürtçe ifadeler kullandığı paylaşımında Portekiz'i tebrik etti. HDP'li Encü Portekiz'i tebrik etti! Ferhat Encü Portekiz'i neden tebrik etti?

FERHAT ENCÜ PORTEKİZ'İ NEDEN TEBRİK ETTİ?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Bu sonucun ardından A Milliler, F grubunda ikinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz ise 6 puanla grupta zirveye oturdu. Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.

HDP'li Encü Portekiz'i tebrik etti! Ferhat Encü Portekiz'i neden tebrik etti?

HDP'li Encü Portekiz'i tebrik etti! Ferhat Encü Portekiz'i neden tebrik etti?

HDP'li Encü Portekiz'i tebrik etti! Ferhat Encü Portekiz'i neden tebrik etti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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