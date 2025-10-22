Hazal Şenel kimdir? Hazal Şenel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Genç ve yetenekli bir isim olarak dikkat çeken Hazal Şenel, hem sahne arkasında hem de hayatın farklı alanlarında kendine özgü bir yol çiziyor. Sanatın ve girişimciliğin kesişim noktasında yer alan bu isim, enerjisi ve kararlılığıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Her adımı merakla takip edilen Hazal Şenel'in yeni projeleri ve yaşam tarzı, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAZAL ŞENEL KİMDİR?

Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir oyuncudur. Eğitim hayatında Yeni Levent Lisesi'ni tamamlayan Şenel, çocukluğundan beri paten, yüzme ve voleybol gibi sporlarla ilgilenmiş ve bale eğitimi de almıştır. 2006 yılında yayınlanan "Selena" dizisinde Kıvılcım karakteriyle tanınmaya başladı.

Kariyerinde çeşitli dizi ve sinema projelerinde rol aldı; özellikle "Pis Yedili" dizisindeki Salça karakteriyle dikkat çekti. Bunun yanında "Osmanlı Cumhuriyeti" filmi gibi önemli projelerde yer aldı. Şenel, oyunculuğunun yanı sıra kendi kafesini açarak girişimcilik alanında da adım attı ve burada müşterilerle tek tek ilgilenerek işini bizzat yürütüyor.

HAZAL ŞENEL KAÇ YAŞINDA?

Hazal Şenel, 1992 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

HAZAL ŞENEL NERELİ?

Aslen İstanbul doğumlu olan Hazal Şenel, kariyerine ve hayatına da İstanbul'da devam etmektedir.

HAZAL ŞENEL NE İŞ YAPIYOR?

Hazal Şenel, profesyonel bir oyuncu olarak televizyon ve sinema projelerinde rol almaya devam ederken aynı zamanda kendi işletmesi olan bir kafeyi de yönetiyor. Kafesinde müşterilerle birebir ilgilenerek farklı bir sektörde de aktif rol alıyor. Bu sayede oyunculuk kariyerini sürdürürken girişimcilik alanında da deneyim kazanıyor. Ayrıca gelen dizi tekliflerini değerlendirerek oyunculuğa ara vermeden devam etmektedir.