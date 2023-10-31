Hazal Kaya, Musa Orhan'a hakaret davasından beraat etti

18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Hazal Kaya, beraat etti.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 10 yıl hapis cezası alan uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hazal Kaya için kara verildi. Oyuncu, davadan beraat etti.

HAPSİ İSTENİYORDU

Musa Orhan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya yaptığı paylaşımla destek veren Hazal Kaya hakkında da dava açılmıştı. Hakaret gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyorlar iddianame hazırlanan oyuncu için Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi.

HAZAL KAYA'NIN AVUKATI: UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabında oyuncunun beraat ettiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti. Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı."

"KARARIN EMSAL OLACAĞINA İNANIYORUZ"

"Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır."

Hazal Kaya da avukatının açıklamasını kendi hesabından yayınlayarak "Çok mutluyum. Umarım bu karar emsal teşkil eder" notunu yazdı.