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İsrail'in Kuneytra baskını: 2 kişi alıkonuldu

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İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Cebata el-Haşab beldesine baskın düzenleyerek 2 kişiyi alıkoydu. Bu, İsrail'in 1974 anlaşmasını ihlal ederek bölgede işgalini sürdürdüğü saldırıların bir parçası.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bulunan Cebata el-Haşab beldesine baskın düzenleyerek 2 kişiyi alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail askerleri, Cebata el-Haşab beldesine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Baskın sırasında 2 kişi, İsrail askerlerince alıkonuldu.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA
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