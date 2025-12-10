Haberler

Hayati İnanç: İnsan etten ibaret değildir, insanın asıl değeri gönlündedir
Haberler.com YouTube kanalında sunucu Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu olan yazar Hayati İnanç, sözün sorumluluğundan gönül medeniyetine, iyilikten edep anlayışına kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İnanç, "Söz, söyleyene kadar sahibinin esiri ama söyledikten sonra sahibi sözün esir olur" diyerek kelimenin gücünü vurguladı.

"İyilik İyileştirir" programının bu haftaki konuğu Hayati İnanç oldu. İnanç, insanın hakiki değerinden sözün etkisine, bereket kavramından aile yapısına kadar geniş bir çerçevede dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"SÖZ, SÖYLEYENE KADAR SAHİBİNİN ESİRİ AMA SÖYLEDİKTEN SONRA SAHİBİ SÖZÜN ESİR OLUR"

Hayati İnanç, kelimenin insan üzerindeki etkisini anlatarak, düşünmeden konuşmanın tehlikelerine dikkat çekti. "Laf olsun diye konuşmamak lazım" diyen İnanç, insanın ifade gücünün kelime birikimiyle yükseldiğini belirtti. İnanç, "İnsan ne kadar geniş kelimelerle kendini ifade edebiliyorsa o derece yüksek mana ifadesine imkan bulur" sözleriyle dilin önemini vurguladı.

"İNSAN ETTEN İBARET DEĞİLDİR, ASIL DEĞERİ GÖNLÜNDEDİR"

Programda gönül medeniyeti ve insanın manevi yönü üzerine konuşan İnanç, modern insanın en büyük yanılgısının kendisini yalnızca bedene indirgemesi olduğunu ifade etti. "Bu gayret boşunadır, toprak olacaktır" diyerek manevi derinliğin önemine işaret eden İnanç, bereket kavramının ilahi niteliğine değinip "Bereket kavramının Batı lisanlarında karşılığı yoktur" dedi.

"TOPLUM OLARAK AİLEYİ KORUMAK İÇİN ÇOK UYANIK OLMALIYIZ"

Aile yapısının toplum için kritik bir güvence olduğunu anlatan İnanç, "Son sığınağımız olan aileyi korumak için çok uyanık olmalıyız" diyerek uyarıda bulundu. Acının insanı arındırdığını, iyiliğin hem yapanı hem yapılanı iyileştirdiğini belirten İnanç, "Ev hanımlığından ve annelikten daha zor bir iş yoktur" sözleriyle aile içindeki emeğe de dikkat çekti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
