'Hayat' filmi Oscar adayı mı? 'Hayat' filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

"Hayat" filmi Oscar adayı mı? Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor. "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hayat filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hayat filmi Oscar adayı mı, konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

HAYAT FİLMİ OSCAR ADAYI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Oscar adayını, Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği "Hayat" filmi olarak belirledi.

HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Miray Daner, Burak Dakak, Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.