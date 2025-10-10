Havada uçan kahve! Yunus Çakmak'tan kahveye görsel şölenli dokunuş

Uluslararası Kahve Uzmanı ve Tadımcı Yunus Çakmak, kafesinde yaptığı özel bir konseptin mimarı oldu. Çakmak'ın kurduğu kafede misafirler, kahvelerini yalnızca lezzetle değil, görsel bir şölen eşliğinde içiyor.

HAVADA UÇAN KAHVE ÇEKİRDEKLERİ

Kafede kavrulan kahve çekirdekleri hava verilerek şeffaf borulardan geçerek demleme alanına gidiyor ve kahveler istenilen şekilde hazırlanıyor.

TAZE KAVRULMUŞ ÇEKİRDEKLERLE FARK YARATAN DENEYİM

Kafenin dikkat çekici diğer bir özelliği ise kahve çekirdeklerinin her gün taze kavrulması. Güney Amerika'daki özel kahve tarlalarından getirilen çekirdekler, kavrulduktan sonra dinlendiriliyor ve şeffaf borular aracılığıyla demleme alanına taşınıyor. Bu sistem, hem görsel açıdan büyüleyici bir deneyim sunuyor hem de kahvenin tazeliğini koruyor.

"BU SADECE BİR GÖRSEL ŞÖLEN DEĞİL"

"Burada yapılan sadece bir görsel şölen değil, kahvenin kimyası da önemli" diyen Çakmak, kullandıkları ekipmanların ve su kalitesinin dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı. Çakmak, "Diğer kafelerdeki en büyük problem çekirdek kahvenin kalitesi. Burada kullanılan kahvelerin hepsinin yüksek puanı var. Mesela 80 puan standart ise 85 üstü puanlı kahveler kullanılıyor burada. Hem görsel şov hem de lezzet birleşince insanlar hayran kalıyor" dedi.

"YURT DIŞINDAN KAFEYE TUR DÜZENLENİYOR"

Bu özel konsepti görmek için yurt dışından kafeye tur düzenlendiğini belirten Çakmak, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bu konsepti görmek için yurt dışından kafeye tur düzenleniyor. Bu görsel şov makinesini kendimiz için tasarladık. Makinede çok farklı düzenlemeler yaptık. Şu çok şaşırtıcı ve güzel bir şey, makine için dünyanın çoğu yerinden mesajlar geliyor. Özellikle kahveleri havadan gönderdiğimiz sistemi görmek için Türkiye'ye geliyorlar. Kahvesini içerken borulardaki görsel şovu görüyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu işe ekip olarak çok kafa yorduk. İnsanların dünyanın her yerinden gelip bu sistemi görmek istemeleri bizi çok mutlu ediyor. Kahvemiz güzel. Buraya görsel şölen için geliyorlar ama kahveyi de içince kahvemizin güzel olduğunu söylüyorlar. Yani sadece görsellik yok, kahve ekipmanlarımız da güzel. Görsel şov da olunca insanlar çok beğeniyor.

"KOVAYLA TAŞIMAK YERİNE BU SİSTEMİ YAPTIK"

Kullanılan sistemin benzerini Avrupa'da gördükten sonra bu kafede de yapmaya karar verdik. Kahve kavurma makinesiyle demleme alanı arasındaki mesafede kahveyi kovalarla taşımak yerine havadan götürmek için bu sistemi yaptık.

"SİSTEMİMİZ ÇOK GÜZEL AMA KAHVELERİMİZ DE MÜKEMMEL"

Konseptten ziyade lezzet de çok önemli. Sistemimiz çok güzel ama kahvelerimiz de mükemmel. Zaten o proseslerin yapılmasında çiftçilere de eğitim veriyorum. Sadece kahve kavurup görsel şov yapmıyoruz. Şunu iddia edebilirim; biz şu anda dünyada kahve ve kafe sektörüne yön veriyoruz. Tarladan fincana kadarki serüvende her şeyi yapıyoruz. Türk olarak dünyada bizi biliyorlar, aromalı ve şovlu kahve, havada uçan kahve... Hem şovu hem de lezzeti var.

"TARLADAN FİNCANA KADARKİ SERÜVENİ BİRLİKTE DENEYİMLİYORUZ"

Kafeye gelen müşteriler çekirdekten çekilen taze kahve içmek istiyor, görsel şöleni lezzetle bütünleştirdik ve tarladan fincana kadarki serüveni hep birlikte deneyimliyoruz.

Kafe ve restoran açmak isteyenler konsept araştırması için önceden yurt dışına gidiyordu. Şimdi buraya geliyorlar. Bu mekanizmayı da boru sistemini de alıyorlar. Ardından bir espresso makinesiyle dükkanını kuruyor. Çok büyük yere de gerek yok. Küçük bir dükkanda da boru sistemini kurup güzel bir kahveyle beraber servis edebilirsiniz."