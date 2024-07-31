HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

Bugün (31 Temmuz) hava durumu nasıl? Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığı kaç derece, bugün hava nasıl merak ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl? Bugün hava durumu nasıl?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 01 Ağustos 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Ağustos 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 03 Ağustos 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 36 dereceyi bulacak. 04 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 01 Ağustos 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Ağustos 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 03 Ağustos 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 04 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 01 Ağustos 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Ağustos 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 03 Ağustos 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 04 Ağustos 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 37 dereceyi gösterecek.