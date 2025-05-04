Hava ne zaman kararıyor? İstanbul'da hava kaçta kararıyor?

"Hava ne zaman kararıyor?" sorusunun yanıtı günün tarihine ve bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösteriyor. 4 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye genelinde hava ne zaman kararıyor? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde gün batımı saat kaçta? Hava kararmaya tam olarak ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

HAVA NE ZAMAN KARARIYOR?

4 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da hava yaklaşık olarak 20:30 itibarıyla tamamen kararmış olacak. Açık hava etkinlikleri, fotoğraf çekimleri, sahil yürüyüşleri gibi planlar yapıyorsanız, gün batımı saatlerini dikkate almanız önemlidir.

İSTANBUL'DA HAVA NE ZAMAN KARARACAK?

İstanbul'da 4 Mayıs 2025 tarihinde güneş saat 20:03'te batacak. Güneş battıktan sonra başlayan alacakaranlık süreci yaklaşık 20-25 dakika sürer. Bu sürenin sonunda hava tamamen kararır.