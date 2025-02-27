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HAVA DURUMU VAN: 27 Şubat Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!

HAVA DURUMU VAN: 27 Şubat Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!
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27 Şubat 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Van'da sıcaklık değerleri nasıl olacak? 27 Şubat Perşembe günü Van'da kar yağışı veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat 2025 Perşembe günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 27 Şubat Perşembe günü Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da yeniden kar yağacak mı? İşte, detaylar…

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Van'da soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın -1°C civarında olması beklenirken, özellikle öğle saatlerine kadar aralıklarla kar yağışı görülebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşma ihtimali bulunuyor. Hafta boyunca soğuk hava dalgasının etkili olacağı öngörülürken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesine karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU VAN: 27 Şubat Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!Van hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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