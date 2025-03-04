HAVA DURUMU KONYA: 4 Mart Salı Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Konya'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 4 Mart Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 4 Mart Konya hava durumu nasıl? Konya'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

KONYA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 4 Mart 2025 Salı günü Konya'da soğuk hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklığın 2°C, en yüksek sıcaklığın ise 9°C olması bekleniyor. Kar yağışı beklenmemekle birlikte, gün boyunca yağmur ve karla karışık yağmur görülebilir. Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artması ve yağışların azalması öngörülüyor.

KONYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava durumu Konya