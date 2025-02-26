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HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 27 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri!

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 27 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri!
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 27 Şubat'ta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 27 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 27 Şubat'ta İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 27 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'da yağışlı bir hava hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklık değerlerinin en düşük 6°C, en yüksek 13°C seviyelerinde olması öngörülüyor. İstanbul genelinde yağmur etkisini gösterecek, bu nedenle dışarı çıkacak vatandaşların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları ve yağışa karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 27 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri!İstanbul hava durumu haftalık

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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