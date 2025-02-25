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HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 26 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı?

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 26 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı?
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 26 Şubat'ta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesine neden olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 26 Şubat'ta İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının en yüksek 10°C, en düşük ise 2°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir, bu nedenle vatandaşların özellikle erken saatlerde ve gece saatlerinde daha kalın giyinmeleri öneriliyor. Mevcut hava durumu raporlarına göre, İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor ancak, ilerleyen günlerde hava koşullarındaki değişikliklere karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 26 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı?İstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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