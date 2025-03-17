HAVA DURUMU İSTANBUL: 18 Mart yarın İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, İstanbul'da 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 18 Mart'ta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, 18 Mart Salı günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hafta ortasından itibaren kış havasının İstanbul'da etkisini göstereceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu