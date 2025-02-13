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HAVA DURUMU İSTANBUL: 14 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu!

HAVA DURUMU İSTANBUL: 14 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu!
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Vatandaşlar, özellikle sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel verilerini yakından takip ediyor. Peki, 14 Şubat Cuma günü yağmur veya kar yağışı var mı? İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte, İstanbul'un günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, İstanbul'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 14 Şubat Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını merakla takip ediyor. Peki, 14 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren yer yer yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. İstanbul'un sıcaklık değerleri ise 14 Şubat Cuma günü içerisinde en düşük 3°C, en yüksek 10°C civarında seyredecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU İSTANBUL: 14 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu!İstanbul hava durumu haftalık

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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