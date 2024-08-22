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HAVA DURUMU! 22 Ağustos İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yurt genelinde hava sıcaklığı değişiyor!

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22 Ağustos tarihinde İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Yarının hava durumu hakkında bilgi arayan vatandaşlar için son bilgiler paylaşıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında değişiklikler yaşanıyor.

22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? İstanbul'da ve diğer illerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Detaylar haberimizde!

22 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun'un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

HAVA DURUMU! 22 Ağustos İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yurt genelinde hava sıcaklığı değişiyor!

BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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