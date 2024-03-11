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Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli?

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Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen AK Parti İbradı ilçe başkanlığında kurucu üye olarak görev yapmış olan Hatice Sekmen, 19 yıl boyunca Kadın Kolları Başkanlığını sürdürmüştür. Siyasette kadınların yerini arttırmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- İbradı Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli?

HATİCE SEKMEN KİMDİR?

  • AK Parti İbradı ilçe başkanlığında kurucu üye olarak görev yapmış ve partinin ilçe yapılanmasına katkıda bulunmuştur. AK Partide 19 yıl boyunca Kadın Kolları Başkanlığını sürdürmüş, kadınların siyasetteki yerini arttırmak için çalışmalar yapmıştır.
  • 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den İbradı Belediyesi Başkan Adayı olmuş.
  • Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Serkan Küçükkuru'ya87 oy fark ile yenilmiştir.
  • 47 yaşında olan Hatice Sekmen, evli ve bir çocuk annesidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hatice Sekmen AK Parti Antalya Gündem Politika Haberler

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