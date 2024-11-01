Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi!

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HATİCE KİMDİR?

Hatice Çarpar, sahne adıyla Hatice, 6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldi. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda ailesi tarafından keşfedilen Hatice, aile toplantıları ve düğünlerde amatör olarak şarkı söyleyerek müzik hayatına adım attı. "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilmesiyle profesyonel kariyerine başlama fırsatı buldu.

Kısa bir süre ATV'de "Çürük Elma" programını sunduktan sonra, müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla Eyüpsultan Musiki Cemiyeti'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan dersler aldı. Arif Sağ Müzik Okulu'nda eğitimine devam eden Hatice, akademik müzik eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı.

1999-2003: Vol. 1, 2 ve 3 1999'da Prestij Müzik ile "Vol. 1" albümünü çıkardı ve "Fidayda" parçası büyük ses getirdi. Ardından "Vol. 2" albümünde "Farfara" ve "Kezban Yenge" gibi hitlere imza attı. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası Prestij Müzik'ten ayrılan Hatice, Sembol Plak ile "Vol. 3" albümünü çıkardı, "Dilala" ve "Hoppala" gibi şarkıları büyük ilgi gördü. Ancak bu dönemde eşinin lösemi hastalığı nedeniyle büyük bir trajedi yaşadı ve iki yıl boyunca müzik dünyasından uzak kaldı.

2005-2007: Bitaneme ve Canımın Ötesi 2005'te eşine ithafen "Bitaneme" albümünü çıkardı. "Doyamıyorum", "Dönmemen Gerek", "Hani Gitmeyecektin" gibi parçalarla kariyerinin zirvesine ulaştı. 2006'da "Canımın Ötesi" albümü piyasaya sürüldü. Albümde "Eller Yansın" gibi parçalar başarılı oldu ancak önceki albümü kadar ses getiremedi.

2008-2011: Tenin Tenime ve Pardon 2008'de Avrupa Müzik ile anlaşan Hatice, "Tenin Tenime" albümünü çıkardı. "Hakketmişim", "Seni Seviyorum" gibi parçalar dikkat çekerken, 2010'da "Pardon" albümü yayınlandı. "Teşekkürler Et" ve "Pardon" şarkıları listelerde yer aldı.

2012-günümüz: Çok Uzadı Bu Ayrılık ve Single'lar 2012'de "Çok Uzadı Bu Ayrılık" albümünü Kılıç Müzik Film etiketiyle çıkardı. Albümde "Ayrılık" parçasına klip çekildi ancak albüm beklenen başarıyı elde edemedi. 2014'te "Sarmaş Dolaş", 2017'de "Hüzünleri Sattım" ve 2019'da "Dert Olsun" single'larını piyasaya sürdü.

Diskografisi:

Hatice, Vol. 1 (1999)

Hatice, Vol. 2 (2000)

Hatice, Vol. 3 (2002)

Bitaneme (2005)

Canımın Ötesi (2006)

Tenin Tenime (2008)

Pardon (2010)

Çok Uzadı Bu Ayrılık (2012)

Single'ları:

Aşk Kadınının Aşk Adamı (2013)

Sarmaş Dolaş (2014)

Kuşkulanma (2016)

Hüzünleri Sattım (2017)

Dert Olsun (2019)

Hoşçakal (2020)