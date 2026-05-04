Hatay şiir ve türkülerle yeniden ayağa kalkıyor

Hatay’da deprem sonrası kültürel iyileşmeye katkı sunmak amacıyla düzenlenen “Şiir ve Türkü Etkinliği” büyük ilgi gördü. Antakya’da gerçekleşen programda sanatçılar, şiir ve türkülerle hem duygusal hem de umut dolu anlar yaşatarak şehrin yeniden ayağa kalkmasına katkı sundu.

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, kültürel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Antakya Medeniyetler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Şiir ve Türkü Etkinliği”, sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

SANATLA DAYANIŞMA: HATAY KÜLTÜREL OLARAK AYAĞA KALKIYOR

Halk Şairi Ayşe Gök ile Olgunlar Derneği Başkanı Necip Demir’in öncülüğünde düzenlenen etkinlik, geniş katılımla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Selma Örüz’ün yaptığı programda, sanatın iyileştirici gücü ön plana çıkarıldı.

Etkinlikte konuşan Ayşe Gök, deprem sonrası Hatay’ın sanatla yeniden ayağa kalkacağını belirterek, bu tür organizasyonları geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. “Sanat iyileştirir” vurgusuyla konuşmasını tamamlayan Gök, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

“KÜLTÜREL DAYANIŞMA DA EN AZ FİZİKSEL YENİDEN İNŞA KADAR ÖNEMLİ”

“Hataylı Suskun Şair” olarak tanınan Necip Demir ise yaptığı konuşmada, deprem sonrası sürecin yalnızca fiziki değil kültürel olarak da yeniden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Demir, devletin şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü ancak sanatçıların, yazarların ve eğitimcilerin de kültürel anlamda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.

ŞİİRLER VE TÜRKÜLERLE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Etkinlikte sahne alan şairler ve müzisyenler, Hatay’a özel eserleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eğitimci şair Musa Göçer’in performansı dikkat çekerken, Nurten Ergin, Sibel Çağlayan, Aşık Vehbi Gülen ve Gürkan Akbaş da şiirleriyle programa katkı sundu.

Müzisyen Eser Akçay’ın bağlama eşliğinde seslendirdiği türküler izleyenleri mest ederken, Necmi Asfuroğlu Lisesi öğrencisi Eylül Şamlı’nın okuduğu şiirler programa genç bir enerji kattı. Etkinlik, Hatay’ın sanatla yeniden doğuşuna güçlü bir mesaj verdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

