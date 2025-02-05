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Hatay okullar tatil mi 6 Şubat? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Hatay okullar tatil mi 6 Şubat? (VALİLİK AÇIKLAMASI)
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6 Şubat tarihinde Hatay'daki okulların tatil olup olmadığı konusu merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, hava koşulları ve diğer etkenler nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, Hatay'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay ve çevre illerde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu felaketin yıl dönümü, Türkiye genelinde anma etkinlikleriyle anılacak. Birçok kişi, Hatay'da 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 6 Şubat Perşembe günü hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki,Hatay'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi?

HATAY OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

6 Şubat 2025 Perşembe günü, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Hatay'da okullar tatil edildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri kapsamında il genelinde tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilecek.

Hatay okullar tatil mi 6 Şubat? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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