Hatay okullar tatil mi 6 Şubat? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay ve çevre illerde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu felaketin yıl dönümü, Türkiye genelinde anma etkinlikleriyle anılacak. Birçok kişi, Hatay'da 6 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 6 Şubat Perşembe günü hangi illerde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki,Hatay'da 6 Şubat'ta okullar tatil mi?

HATAY OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT?

6 Şubat 2025 Perşembe günü, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü nedeniyle Hatay'da okullar tatil edildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri kapsamında il genelinde tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilecek.