Hatay Lezzetleri Gastronomi Şöleniyle Ankara'ya Taşındı

Güncelleme:
UNESCO Gastronomi Şehri Hatay'ın eşsiz lezzetleri, Hatay Dernekleri organizasyonuyla Ankara Dikmen Keklik Pazar Yeri'nde Başkentlilerle buluştu. Yöresel lezzetlerin yanı sıra bir ton ücretsiz salça dağıtımının yapıldığı şölende, künefe yeme yarışmaları ve davul-zurna eşliğinde halaylar ile renkli anlar yaşandı.

Medeniyetler ve gastronomi şehri Hatay'ın zengin mutfak kültürü, Hatay Dernekleri tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle Başkent Ankara'ya taşındı. Ankara Dikmen Keklik Pazar Yeri'nde kurulan stantlar, Hatay'ın damak çatlatan lezzetleriyle doldu.

Hatay mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan tepsi kebabı, kağıt kebabı, biberli ekmeği, içli köfte, kaytaz böreği, ıspanaklı borani ve oruk, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tatlıların şahı olarak bilinen künefe ise tepsi tepsi hazırlanarak büyük ilgi topladı.

Bir Ton Salça Ücretsiz Dağıtıldı

Hatay Fuarı'nın açılış gününde Dikmen Keklik Pazar Yeri'nde vatandaşlara ücretsiz bir ton salça dağıtımı yapıldı. Hatay salçası almak isteyen vatandaşlar, stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hatay Lezzet Fuarı Koordinatörü Tarık Akbaba, "Gastronominin merkezi Hatay'ı Başkent Ankara'ya taşıdık. Fuarın ilk gününde vatandaşlara ücretsiz bir ton salça dağıtımı yaptık. Hatay mutfağının önemli lezzetleri olan tepsi kebabı, kırık zeytinimiz, onlarca çeşit baharat ve künefemiz ile 22 Kasım Cumartesi akşamına kadar buradayız. Ankara halkını lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz," diye konuştu.

Künefe Yarışması Etkinliği Renklendirdi

Davul-zurnalar eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte, ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği "Künefe Yeme Yarışması" düzenlenerek şölen daha da renklendi. "En hızlı künefeyi ben yerim" iddiasıyla yarışanlar arasından Muhammed Doğan Aktürk, birinciliği alarak Hatay yöresel ürünlerinin yer aldığı çantanın sahibi oldu.

Şölende misafir şehir olarak yer alan Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden baklava, çiğ köfte, içli köfte, beyran ve analı kızlı gibi yemekler de stantlarda yer aldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
