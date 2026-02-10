Su dolu temelin içine düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Hatay'da ev yapımı için kazılan içi su dolu temele düşen 5 ve 6 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

2 KARDEŞ SU DOLU TEMELE DÜŞTÜ

Olay, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde yaşandı. Aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu. Su dolu temele 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler düştü.

BABALARININ ÇABASI YETERLİ OLMADI

Su dolu temele düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su dolu temele düşen kardeşleri babaları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybettiler.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.