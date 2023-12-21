Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Bugün HATAY'da, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Hatay'da deprem nerede oldu? Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Hatay'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde ve çevre illerde de hissedildi.Bir vatandaş deprem sonrası, "Baya şiddetli oldu. İlk günkü gibi geldi gitti, salladı" dedi.

SON DEPREMLER