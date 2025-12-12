Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

"Jimmy Neutron" serisinde Sheen Estevez karakterinin sesi olan sanatçı, komedyen ve oyuncu Jeffrey Garcia, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yaşamını yitirdi.

TMZ'nin haberine göre Garcia, beyin anevrizması, inme ve zatürre gibi sağlık komplikasyonlarıyla karşılaştı. Son olarak nefes almakta güçlük çekmesi üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi, Garcia'nın yaşam desteğinden çıkarılmasının ardından kısa süre içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

JEFFREY GARCİA KİMDİR?

2001 yılında vizyona giren "Jimmy Neutron: Boy Genius" filmindeki Sheen Estevez karakteri, kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu başarı, televizyon dizisi ve Planet Sheen spin-off projesiyle genişledi. Garcia yalnızca çocuk programları için değil, Barnyard, Happy Feet ve Rio gibi geniş kitlelere hitap eden yapımlar için de seslendirme yaptı.