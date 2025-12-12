Haberler

Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Güncelleme:
Seslendirme sanatçısı, oyuncu ve stand-up komedyeni Jeffrey Garcia hayatını kaybetti. Ölümü, ailesi tarafından duyuruldu. Nefes almakta güçlük çekmesi üzerine hastaneye kaldırılan Garcia, tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadı.

  • Jeffrey Garcia, 'Jimmy Neutron' serisinde Sheen Estevez karakterinin sesi olan sanatçı, komedyen ve oyuncudur.
  • Jeffrey Garcia, beyin anevrizması, inme ve zatürre gibi sağlık komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirmiştir.
  • Jeffrey Garcia, 2001 yılında vizyona giren 'Jimmy Neutron: Boy Genius' filmindeki Sheen Estevez karakteri ile tanınmıştır.

"Jimmy Neutron" serisinde Sheen Estevez karakterinin sesi olan sanatçı, komedyen ve oyuncu Jeffrey Garcia, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yaşamını yitirdi.

TMZ'nin haberine göre Garcia, beyin anevrizması, inme ve zatürre gibi sağlık komplikasyonlarıyla karşılaştı. Son olarak nefes almakta güçlük çekmesi üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi, Garcia'nın yaşam desteğinden çıkarılmasının ardından kısa süre içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

JEFFREY GARCİA KİMDİR?

2001 yılında vizyona giren "Jimmy Neutron: Boy Genius" filmindeki Sheen Estevez karakteri, kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu başarı, televizyon dizisi ve Planet Sheen spin-off projesiyle genişledi. Garcia yalnızca çocuk programları için değil, Barnyard, Happy Feet ve Rio gibi geniş kitlelere hitap eden yapımlar için de seslendirme yaptı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Alla rahmet eylesin. Sevenlerine sabırlar.

