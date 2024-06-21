Kurban Bayramı'nın ardından hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin açılış durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlanan 2024 Kurban Bayramı'nın ardından, 20 Haziran'da eczanelerin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri araştırılıyor. Tatil süresi 9 gün olarak belirlenmiş ve kamuda mesai 24 Haziran'da başlayacak şekilde karar alındı. Dolayısıyla, bugün hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu ile 21 Haziran 2024 tarihinde eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde takip ediliyor. HASTANELER NE ZAMAN AÇILIYOR? Bugün (21 Haziran 2024) hastaneler açık mı? İşte ayrıntılar...

HASTANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

İdari izin uygulaması sebebiyle, Aile Hekimliği ve devlet hastaneleri 20-21 Haziran tarihlerinde, yani Perşembe ve Cuma günleri kapalı olacak. Ancak özel hastanelerin acil bölümleri bu süreçte hizmet vermeye devam edecek.

ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili 2024 yılında idari izinle birlikte 24 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Eczaneler, bayramın ardından 20-21 Haziran tarihlerinde, yani Perşembe günü ve Cuma günü hizmet vermeye başlayacaklar.