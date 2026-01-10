Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen bir hasta, muayene odasında sedye üzerinde bir kedi gördüğü anları kayda aldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler şaşkınlık yaratırken, çok sayıda kullanıcı Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek hastanelerde denetim yapılması çağrısında bulundu.
- Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene odasında hasta sedyesi üzerinde bir kedi görüntülendi.
- Görüntü sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek hastanelerin denetlenmesini talep etti.
- Kullanıcılar kedinin mikrop, bakteri ve organizma taşıyabileceğini ve açık yarası olan hastalara bulaşma riski olduğunu belirtti.
Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene olmak için sırada bekleyen bir hasta, muayene odasında hasta sedyesi üzerinde bir kediyi görünce kayda aldı. Bursa Tarafsız'ın yayınladığı görüntü büyük şaşkınlık yarattı.
"BU NE REZİLLİKTİR BÖYLE"
Kısa sürede viral olan görüntünün altına Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyen kullanıcılar "Hastaneleri lütfen denetleyin", "Bunu da savunanlar çıkacaktır", "Bu ne rezilliktir böyle", "Bu nasıl bi rezillik ya? Sağlık Bakanlığı sen ne yapıyorsun?", "Bu hayvanda o kadar mikrop bakteri ve organizma var ki hiç görünmüyor. Açık yarası olan bir insana bulaşabilir", "Çoğu hastanede maalesef bu sorun var" şeklinde yorumlar yapıldı.