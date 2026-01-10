Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene olmak için sırada bekleyen bir hasta, muayene odasında hasta sedyesi üzerinde bir kediyi görünce kayda aldı. Bursa Tarafsız'ın yayınladığı görüntü büyük şaşkınlık yarattı.

"BU NE REZİLLİKTİR BÖYLE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyen kullanıcılar "Hastaneleri lütfen denetleyin", "Bunu da savunanlar çıkacaktır", "Bu ne rezilliktir böyle", "Bu nasıl bi rezillik ya? Sağlık Bakanlığı sen ne yapıyorsun?", "Bu hayvanda o kadar mikrop bakteri ve organizma var ki hiç görünmüyor. Açık yarası olan bir insana bulaşabilir", "Çoğu hastanede maalesef bu sorun var" şeklinde yorumlar yapıldı.