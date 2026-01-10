Haberler

Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi Haber Videosunu İzle
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen bir hasta, muayene odasında sedye üzerinde bir kedi gördüğü anları kayda aldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler şaşkınlık yaratırken, çok sayıda kullanıcı Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek hastanelerde denetim yapılması çağrısında bulundu.

  • Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene odasında hasta sedyesi üzerinde bir kedi görüntülendi.
  • Görüntü sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek hastanelerin denetlenmesini talep etti.
  • Kullanıcılar kedinin mikrop, bakteri ve organizma taşıyabileceğini ve açık yarası olan hastalara bulaşma riski olduğunu belirtti.

Bursa Şehir Hastanesi'nde muayene olmak için sırada bekleyen bir hasta, muayene odasında hasta sedyesi üzerinde bir kediyi görünce kayda aldı. Bursa Tarafsız'ın yayınladığı görüntü büyük şaşkınlık yarattı.

"BU NE REZİLLİKTİR BÖYLE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyen kullanıcılar "Hastaneleri lütfen denetleyin", "Bunu da savunanlar çıkacaktır", "Bu ne rezilliktir böyle", "Bu nasıl bi rezillik ya? Sağlık Bakanlığı sen ne yapıyorsun?", "Bu hayvanda o kadar mikrop bakteri ve organizma var ki hiç görünmüyor. Açık yarası olan bir insana bulaşabilir", "Çoğu hastanede maalesef bu sorun var" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısoner arslan:

Şaşkına dönenlere sesleniyorum o kedi bir çok insandan daha temiz soğukta girmiş ve halen kendini temizliyor hastalanda bile ortalığı batırmayan bu hayvandan ne istiyor acaba insanoğlu.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme106
yanıtYanıtla
Haber Yorumları52d758xdgh:

Kendinize gelin onun yeri hayvan hastanesi insanların bulunduğu hastane değil havak soğuk ise barınaklar. Söyleyeceklerim bu kadar.

yanıt30
yanıt19
Haber YorumlarıErdi çolak:

O kediye dokunurken yada dışarı atarken videosu çekilse kıyameti koparacak öküz severler …

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

hayvanlar candır ama öncelik insan sağlığı

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Kediye dokunmayın...Tek gözlü Kedi ye sekiz senedir krallar gibi bakıyorum.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

al evinde bak boş beleş hastanenin hijyen ortamını niye bozuyorsun..

yanıt20
yanıt10
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Yeminle söylüyorumo kedi dedikleri can oraya gelenlerin çoğundan daha temiz

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

sanki test etmiş raporu var da bir de iddialı iddialı oraya gelenlerin çoğundan daha temiz diyebilecek bir yalan söylüyor..

yanıt14
yanıt7

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı