Hasibe Eren 'Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı?

Tecrübeli oyuncunun ayrılık nedeni sosyal medyada sıkça tartışılan konulardan biri hâline geldi. Peki, Hasibe Eren neden Güldür Güldür Show'da artık yer almıyor? İzleyicilerin "Neden kadroda yok?" sorusuna yanıt aranırken, kulislerden gelen bilgiler ve resmi açıklamalar netleşmeye başladı. İşte Hasibe Eren'in ayrılık süreciyle ilgili detaylar...

HASİBE EREN 'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN NEDEN AYRILDI?

Ekranların en uzun soluklu komedi programı olan Güldür Güldür Show, kısa süre önce 413. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arası vermişti. Ali Sunal'ın moderatörlüğünde yayınlanan ve BKM imzası taşıyan programda, 13. sezon öncesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Programda Nazlı karakterini başarıyla canlandıran Hasibe Eren, sezon sonunda projeye veda etti. Daha önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Güldür Güldür Show'a son 3 sezondur kadrolu olarak dahil olan usta oyuncu, büyük keyifle çalıştığını belirttiği programa kendi isteğiyle veda etti.

Hasibe Eren'in ayrılık nedeni olarak, yeni projelere zaman ayırma ve kariyer planlamasında yön değişikliği yaptığı öğrenildi. Televizyon ve dijital platformlarda yer alması beklenen başarılı oyuncunun, yeni projeler için yapımcılarla görüşmeler yaptığı belirtildi.

HASİBE EREN GÜLDÜR GÜLDÜR'E GERİ DÖNECEK Mİ?

Güldür Güldür Show 13. sezon kadrosunda yer almayacağı kesinleşen Hasibe Eren'in, ilerleyen dönemlerde yeniden programa dönüp dönmeyeceği merak konusu. Ancak oyuncunun yeni projelere odaklandığı ve ekran yolculuğuna farklı alanlarda devam edeceği öngörülüyor.