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Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli?

Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli?
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Survivor hayranları ve sanatseverler için acı bir haber geldi. Birsen Altuntaş, ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli?

"Survivor" ve "Anadolu Ateşi" ile geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yalnızoğlu ölümü sonrası Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli, merak edildi.

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli?

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır. 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı. 2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır. 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olmayı başardı.

SURVİVOR HASAN NEDEN ÖLDÜ?

"Survivor" ve "Anadolu Ateşi" ile geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuğu babasıydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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