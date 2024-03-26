Hasan Ustaoğlu kimdir? CHP Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı Hasan Ustaoğlu Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Seydişehir Belediye Başkan adayı ise Hasan Ustaoğlu. Hasan Ustaoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN USTAOĞLU KİMDİR?

Hasan Ustaoğlu, 1975 yılında Seydişehir'de doğmuş ve Harita Mühendisi olarak eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra çeşitli bölgelerde çalıştıktan sonra memleketi Seydişehir'e dönmüş ve 2010 yılından bu yana kendi işini Seydişehir Harita Bürosu'nda sürdürmektedir. Gençlik yıllarından itibaren siyasi bir tutkuya sahip olan Hasan Ustaoğlu, partiye olan bağlılığını daima korumuştur. Seydişehir'e dönüşünden sonra parti içinde çeşitli görevler üstlenmiş ve ilçe yönetim kurulu üyeliği ile belediye meclis üyeliği gibi sorumluluklar almıştır.

Partisinin ilçe başkanlığı pozisyonunu önemli bir görev olarak gören Hasan Ustaoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aday gösterilmiş ve atanmıştır. İlçe başkanı olarak görev yaparken, kurumun güvenliği ve gelişimi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.