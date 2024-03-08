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Hasan Dalkıran kimdir? CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Hasan Dalkıran hakkında bilgiler araştırılıyor. Dalkıran'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı ise Hasan Dalkıran oldu. Hasan Dalkıran kimdir? Hasan Dalkıran nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN DALKIRAN KİMDİR?

CHP Esenler Belediye Başkan Adayı olan Hasan Dalkıran, aynı zamanda Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır. Geçmişte CHP'den Sinop Belediye Başkan adayı ve SİNDEF Genel Başkanı olan Dalkıran, "Belediye Başkanlığı hizmet makamıdır. Yani bugüne kadar ki tecrübelerimiz, bilgimiz becerilerimiz, kabiliyetimizin neticesinde Sinop'u hep beraber tekrar birlikte inşa etmek için ve Sinoplu hemşerilerimize hizmet etmek için özellikle söylüyorum doğduğum topraklara sahip çıkmak adına burada şu anda Belediye Başkan aday adayıyım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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