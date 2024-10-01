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Hapşırma nöbeti nedir, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Hapşırma nöbeti nedir, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?
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Çok sık hapşırma, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik rinit mevsimsel grip ya da nezleyle karıştırılmamalıdır. Peki, Hapşırma nöbeti nedir, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Çok sık hapşırma, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik rinit mevsimsel grip ya da nezleyle karıştırılmamalıdır. Kişilerin alerjik riniti önemsemediği takdirde ileride astım hastası olarak hayatını devam ettirme riski de yüksek. Hapşırma nöbeti nedir, teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

HAPŞIRMA NEDİR?

Hapşırma, üst solunum yolu özellikle de nazal kavite mukozasının uyarılmasına bağlı ortaya çıkan koordine nöromuskuler bir refleks yanıttır. Bilinçli olarak kontrol edilemeyen hapşırma, yüz, göğüs ve karın kaslarının koordine bir şekilde çalıştığı, solunumun devamını sağlayarak vücudu koruyan bir reflekstir.

HAPŞIRMA NÖBETİ NEDİR?

Çok sık hapşırma, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik rinit mevsimsel grip ya da nezleyle karıştırılmamalıdır. Kişilerin alerjik riniti önemsemediği takdirde ileride astım hastası olarak hayatını devam ettirme riski de yüksek.

Bağışıklık sistemimiz, bizi enfeksiyonlara ve dış ortamdaki zararlı maddelere karşı korur. Zararlı maddelerin vücudumuza girmesini engelleyen bariyer sistemleri (deri, burun, ağız mukozası vb.) mevcuttur. Alerjide zararlı maddeler bariyer sistemlerimiz tarafından zararsız kabul edilerek vücüdumuza alınır. Böylece vücudumuzda kaşıntı, kızarıklık, gözlerde yaşarma, burun tıkanıklığı burun akıntısı, öksürük, hapşırık, nefes darlığı gibi belirtilerin tümü veya bir kısmı ortaya çıkar. Bu durum etkilenen kişi için zarar verici olabilir.Fiziksel uyaranlar ve stres gibi bazı faktörler vücudumuzunbağışıklık ve bariyer sistemini zayıflattığından alerjik olayların oluşmasını kolaylaştırır.

Alerjik hastalıkların en etkin tedavisi alerjenden uzaklaşmaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ilaç tedavisi ve hayatı tehdit eden alerjilerde ise alerjene karşı duyarsızlaştırma tedavileri denenebilir. Bu tedavi yönteminde alerjen vücuda girilerek orta düzeyde verilir ve bu sayede vücudun bu alerjene karşı verdiği tepki azaltılmaya çalışılır.

Tüm rahatsızlıklarınızda öncelikle doktorunuza başvurmalı ve doktorunuzun tavsiyelerine göre hareket etmelisiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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