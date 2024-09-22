ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi Jüpiter'in adlarından birisidir, Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir?

HANGİSİ JÜPİTER'İN ADLARINDAN BİRİSİDİR?

• A-) Alıcı

• B-) Satıcı

• C-) Tedarikçi

• D-) Müşteri

Cevap : Müşteri