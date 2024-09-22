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Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur?

Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur?
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22 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur, sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 1000 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir?

HANGİSİ CENGİZ HAN'IN TORUNU, ÇİN'DEKİ YUAN HANEDANLIĞI'NDAN BİR İMPARATORDUR?

• A-) Kubilay

• B-) Babür

• C-) Alparslan

• D-) Timur

Cevap: Kubilay

Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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